الجزائر تدين"بقوة"الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

أدانت الجزائر هذا السبت"بقوة"على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهجوم الدموي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية وعبرت عن"استنكارها"للهجومات المتكررة التي تستهدف القوات الأممية للسلام و"الانتهاكات الصارخة وغير المقبولة" التي تقترفها الجماعات المسلحة.

وأوضح عبد العزيز بن علي الشريف"ندين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مساء يوم الخميس 7 ديسمبر2017 قاعدة للشركة العملية لقوة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية بمقاطعة شمال- كيفو والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا ضمن جنود حفظ السلام (القبعات الزرق) والقوات المسلحة الكونغولية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية"نحني على أرواح ضمن القبعات الزرق وجنود القوات المسلحة الكونغولية الذين فقدوا الحياة وهم يؤدون واجبهم خدمة للسلام ونقدم تعازينا الخالصة لعائلات الضحايا ولحكوماتهم ولبعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية وكذا لحكومة جمهورية الكونغو"، مضيفا"نعبر كذلك تعاطفنا مع الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل".

وأكد السيد بن علي الشريف"نبقى على قناعة من أنه بالرغم من الصعوبات الراهنة ستتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار عهدتها من أداء مهمتها على أحسن وجه خدمة للسلام في هذا البلد الإفريقي الشقيق، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين و الاستقرار ودعم تطبيق اتفاق-الإطار الهادف إلى إرساء السلم والاستقرار في جمهورية كونغو الديمقراطية وفي المنطقة".

وقد خلف الهجوم الذي استهدف مساء يوم الخميس بعثة الأمم المتحدة للاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشمال- كيفو ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

المصدر : واج