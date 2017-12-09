الجولة الـ14: نصر حسين داي يستفيق على حساب شباب بلوزداد واتحاد بسكرة يكسب ثلاث نقاط ثمينة

حقق فريق نصر حسين داي فوزا هاما على حساب الجار شباب بلوزداد ب(2-0) في ختام الجولة 14 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم هذا السبت، في حين حقق اتحاد بسكرة ثلاث نقاط ثمينة أمام الضيف اتحاد بلعباس(2-1)تمنحه الثقة في اللعب على البقاء، فيما تبقى من مشوار المنافسة.

وبعد شوط أول دون المستوى استفاقت"النصرية"وسجلت هدفين في المرحلة الثانية، وهو الفوز الذي يجعل أشبال المدرب دزيري بلال يستفيقون بعد سلسلة من التعادلات على عكس البلوزداديون الذين تأزمت أمورهم أكثر فأكثر وهي الخسارة التي تدخل الشك في نفوس اللاعبين الذين عجزوا في تحقيق الفوز منذ الجولة الثالثة أمام مولودية الجزائر 2-0.

وبفضل هذا الفوز ترتقي"النصرية"إلى المرتبة السابعة بـ 18 نقطة مناصفة مع شباب بلوزداد ونادي بارادو أيضا.

وفي مواجهة أخرى جرت اليوم السبت أيضا، دون جمهور انتزع اتحاد بسكرة النقاط الثلاث بملعبه عندما تغلب على الضيف اتحاد بلعباس ب(2-1).

وبفضل هذا الفوز رفع أبناء"الزيبان"رصيدهم من النقاط إلى 13 في المركز ال14، وعلى بعد خطوة واحدة من أول الناجين دفاع تاجنانت (14ن).

وفي مباريات أمس الجمعة، توج شباب قسنطينة رسيما باللقب الشتوي، قبل جولة واحدة من إسدال الستار على مرحلة الذهاب، رغم تعثره فوق ميدانه أمام صاحب المركز الأخير اتحاد البليدة بنتيجة (1-1).

ويمتلك "السنافر"31 نقطة بفارق خمسة خطوات عن المطارد شبيبة الساورة، في حين عاد أبناء"مدينة الورود"بنقطة تُفيدهم من الناحية المعنوية لمواصلة الصراع من أجل البقاء بما أنهم في ذيل الترتيب ب8 نقاط فقط.

وحقق وفاق سطيف انجازا جيدا إثر إطاحته بدفاع تاجنانت بواقع (2-0)،حيث يعتلي"السطايفية"الصف الثالث بمجموع 24 نقطة.

من جانبه تفوق فريق أولمبي المدية بملعبه على الضيف نادي بارادو (1-0)، بفضل هدف بوعبد الله في الدقيقة (71)، الذي منح النقاط الثلاث التي تسمح لأبناء"التيطري"من التنفس قليلا والصعود إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة بمعية شبيبة القبائل، بينما تراجع شبان "الاتليتيك"إلى الصف السابع بمجموع 18 نقطة.

في غرب البلاد، حققت مولودية وهران الأهم بانتصارها بمعقلها الشهيد زبانة على شبيبة الساورة بهدف نظيف ليرتقي إلى المرتبة الخامسة بمجموع 21 نقطة، بينما تبقى الساورة بمفردها في مركز الوصافة (26 نقطة).

وانتهى لقاء "الكلاسيكو"الذي جمع اتحاد الجزائر بالضيف شبيبة القبائل، بالتعادل السلبي (0-0)، وعلى ضوء هذا التعادل يحتل"أبناء سوسطارة"الصف السادس(20 نقطة)،بينما يعود"الكناري"بنقطة ثمينة تضعهم في المرتبة العاشرة (16 نقطة) رفقة أولمبي المدية.

وافتتحت الجولة الـ 14 يوم الخميس بلقاء مقدم، شهد فوز مولودية الجزائر على اتحاد الحراش بنتيجة (2-0) وبهذا الانتصار يحتل"العميد"المركز الرابع برصيد 22 نقطة، أما"الصفراء"فتبقى في المرتبة 15 وما قبل الأخيرة بمجموع 9 نقاط فقط.

النتائج الكاملة والترتيب :

الخميس 7 ديسمبر:

مولودية الجزائر - اتحاد الحراش 2 - 0

الجمعة 8 ديسمبر:

أولمبي المدية - نادي بارادو 1 - 0

مولودية وهران - شبيبة الساورة 1 - 0

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 0 - 0

شباب قسنطينة - اتحاد البليدة 1 - 1

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت 2 - 0

السبت 9 ديسمبر:

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس 2 - 1

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 0 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 14

2. شبيبة الساورة 26 14

3. وفاق سطيف 24 13

4. مولودية الجزائر 22 14

5. مولودية وهران 21 14

6. اتحاد الجزائر 20 13

7. شباب بلوزداد 18 14

--. نادي بارادو 18 14

--. نصر حسين داي 18 14

10. اتحاد بلعباس 17 14

11. أولمبي المدية 16 14

--. شبيبة القبائل 16 14

13. دفاع تاجنانت 14 14

14. اتحاد بسكرة 13 14

15. اتحاد الحراش 9 14

16. اتحاد البليدة 8 14.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج