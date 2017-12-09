كرة القدم/ مباراة ودية: الإمارات العربية: ماجر يستدعي 21 لاعبا من المحليين

استدعى الناخب الوطني للفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، 21 لاعبا من المحليين تحسبا للمباراة الودية المقررة يوم 23 ديسمبر ضد الإمارات العربية المتحدة بدبي، حسب ما أعلنت عنه هذا السبت، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الهيئة الاتحادية في بيان قصير لها على موقعها الرسمي ما يلي: سيشرع المنتخب الجزائري للمحليين في تربص تحضيري يوم 17 ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

ويعتبر اتحاد الجزائر أكثر تمثيلا بتواجد ستة لاعبين، متبوعا بوفاق سطيف و شباب قسنطينة بأربعة لاعبين لكل منهما:

قائمة اللاعبين المستدعين:

فوزي شاوشي، رشيد أحمد بوهنة (مولودية الجزائر)وعبد القادر صالحي.علي لكروم(شباب بلوزداد)،عبد القادر بدران، أكرم جحنيط، محمد ختير زيتي، عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف)، مختار بن موسى، فاروق الشافعي، محمد بن خماسة، عبد الرؤوف بن غيث، أيوب عبد اللاوي، أسامة درفلو (اتحاد الجزائر)، إسلام عروس، فريد الملالي(نادي بارادو)، محمد بن شريفة، سيد علي العمري، عبد النور بلخير، محمد لمين عبيد (شباب قسنطينة)، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل).

المصدر : واج