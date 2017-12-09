الوضع في فلسطين: مساهل يشارك بالقاهرة باجتماع لجنة مبادرة السلام العربية

شارك وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم السبت بالقاهرة بأشغال الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية والذي انعقد تمهيدا للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية حول الوضع في فلسطين.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة وزراء خارجية خمسة عشر دولة عضوة في اللجنة و كذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وتمحورت المبادلات بين الوزراء حول السبل الكفيلة بمواجهة الوضع الذي نشأ بعد قرار الإدارة الأمريكية باعتراف القدس الشريف كعاصمة لإسرائيل وكذا تداعيات هذا القرار على مسار السلم وعلى استقرار المنطقة.

في هذا الصدد أبرز الوزراء تمسكهم بالقضية الفلسطينية كقضية محورية للعرب، كما ذكروا بمواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة الرامية إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 طبقا للشرعية الدولية و للقرارات ذات الصلة.

كما جدد السيد عبد القادر مساهل دعم الجزائر للشعب الفلسطيني و لحقه الثابت في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس. كما دعا من جهة أخرى إلى ردة فعل تتناسب مع التحديات التي تطرحها التطورات الأخيرة للوضع في فلسطين.

أسست لجنة مبادرة السلام العربية سنة 2002 عقب القمة العربية بهدف تحقيق تقدم لمسار السلام بالمنطقة و دعم القضية الفلسطينية.