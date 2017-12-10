جيدو/الطبعة الـ23 من الدورة الدولية لسوسة (الجولة الـ1): 5 ميداليات للجزائر من بينها فضية

أحرز المنتخب الجزائري للجيدو (ذكور وإناث) خمس ميداليات (فضية وأربع برونزيات) خلال منافسات اليوم الأول من الدورة الدولية بسوسة، التي جرت وقائعها أمس السبت بتونس.

وكانت الميدالية الفضية من نصيب أمينة بلقاضي في فئة أقل من 63 كلغ في الوقت الذي اكتفت فيه مواطنتها سارة كرجاج بالبرونزية في فئة أقل من 70 كلغ.

بقية الميداليات أحرزها كل من محمد محنان (أقل من 60 كلغ)، بلحاج سدرية (أقل من 60 كلغ) وصهيب بورماد (أقل من 66 كلغ).

وشهدت هذه الدورة التي ستختتم فعاليتها اليوم الأحد, سيطرة كاملة للرياضيين التونسيين بعد حصدهم لكل الألقاب سوى لدى الذكور أو الاناث.