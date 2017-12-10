راوية يقدم مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة

10/12/2017 - 14:48

قدم وزير المالية عبد الرحمن راوية هذا الأحد مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية تحت رئاسة رئيس هذه الهيئة البرلمانية عبد القادر بن صالح.

ويتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي  تهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج و الرفع من إيرادات الميزانية مع مبدأ  المحافظة على التضامن الوطني. 

فيما يخص الميزانية ي يترقب مشروع قانون المالية 2018  نفقات إجمالية تقدر  8.628 مليار دينار تتشكل من 31ر4.043 مليار دينار كنفقات التجهيز و 46ر4.584  مليار دينار للتسيير.

اما  بخصوص إيرادات الميزانية فتبلغ 6.49658 مليار دينار (مقابل 5.6355  مليار دينار سنة 2017 ) و تتشكل من 3.68868 مليار دينار من الموارد العادية  (مقابل 3.435ي4 مليار دينار)  و  2.807ي91 مليار دينار من الجباية البترولية   (مقابل 1ر2.200   مليار دينار).

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الجزائر

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