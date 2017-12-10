بوحجة يستنكر بـ"شدة" قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال

قرأ رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة هذا الأحد بيانا استنكر فيه بـ"شدة" قرار الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

فقبل بدء أشغال جلسة المجلس التي عرض خلالها وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية حذر بوحجة من تداعيات القرار الخطيرة على مسار التسوية السلمية للنزاع في إطار الشرعية الدولية و مجددا وقوف البرلمانيين الجزائريين "الثابت" إلى جانب الشعب الفلسطيني وتجندهم المستمر من أجل أن يستعيد حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن هذا القرار "خطوة تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وتدير الظهر للتطلعات المشروعة التي كافح ويكافح من أجلها الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه واغتصاب مقدساته", داعيا برلمانيي العالم وفي مقدمتهم ممثلو الشعب الأمريكي في الكونغرس ومحبو السلام في كافة أرجاء المعمورة وخاصة الدول العربية والإسلامية "إلى ضرورة التصدي لقرار الإدارة الأمريكية المجحف ذي العواقب الوخيمة على الوضع في المنطقة".