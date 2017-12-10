كعوان في ذكرى تأسيس " الشعب":للإعلام دور كبير و محوري في المناسبات التاريخية

أكد وزير الاتصال جمال كعوان هذا الأحد في احتفالية الذكرى الـ 55 لتأسيس جريدة "الشعب" و بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 المنددة بسياسة ديغول على دور الأعلام الكبير و المحوري في المناسبات التاريخية.

و قال وزير الاتصال "لقد نشأ إعلام الثورة غداة النضالات الأولى للحركة الوطنية و كان بمواقف الرجال الحصن المتين للدفاع عن قضايا شعبه في الحرية و الإنعتاق".

و أضاف ذات المتحدث "نتيجة لذلك تعرض هؤلاء الشرفاء لمختلف أساليب القمع الاستعماري من مطاردة و اعتقال و تهجير و كذا حجز و غلق مقرات لكنهم صمدوا وظلوا على ثبات في مقاومة الاحتلال".

من جهتها قالت أمينة دباش الرئيسة المديرة العامة لجريدة الشعب بهاته المناسبة "لا نخفي أن هناك ضائقة مالية و جريدة الشعب موردها الأساسي يأتي من الصفحات القليلة التي تأتينا عبر الإشهار و لذلك فنحن في ضائقة مالية".

و قالت دباش "عندما تتوفر الإرادة و الاحترافية نواصل مشوارنا و هذا المشوار واصلنه عبر جريدتنا الورقية و امتطينا التكنولوجيا ت الحديثة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية