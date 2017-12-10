هيثم العمايري للدولية : ترامب "دعشن" العمل الدبلوماسي.. وما يقوم به إرهاب دولة

وصف المستشار في السفارة الفلسطينية هيثم عمايري، السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي في حق القضية الفلسطينية بأنها "دعشنة للعمل الدبلوماسي، وأنها إرهاب دولة".

وتحدث العمايري في برنامج خاص عبر أمواج "اذاعة الجزائر الدولية" هذا الأحد في إطار بث مشترك مع إذاعة فلسطين عن عدة خيارات متاحة للسلطة الفلسطينية ومنها مقايضة ترامب، علاوة على آليات أخرى للأنظمة العربية، وأبدى الدبلوماسي الفلسطيني ارتياحا كبيرا للموقف الجزائري الرسمي والشعبي من القضية المركزية للعرب والمسلمين ، كما أكد صمود الشعب الفلسطيني و تشبثه بحقوقه المشروعة ومقدساته .

ميزاب : قرار ترامب بشان القدس استفزاز للمسلمين

من جهته أكد المحلل السياسي و الخبير الاستراتيجي أحمد ميزاب ضرورة تصعيد لهجة الشارع العربي حيال القرار الأمريكي و توحد و وقوف الإعلام العربي و الإسلامي صفا واحدا في وجه قرار ترامب الظالم و المنتهك للقرارات الدولية. .

كما شهد البث المشترك مداخلة نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول من فلسطين.

المصدر: عائشة سيد علي عن إذاعة الجزائر الدولية/ محمد أبو الرب عن إذاعة فلسطين