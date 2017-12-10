رالي تحدي صحاري الدولي: الجزائري فوضيل علاهم يفقد الصدارة

حملت منافسات المرحلة الرابعة لرالي تحدي صحاري الدولي-2017, التي جرت هذا الأحد على شكل حلقة ثانية مغلقة, تاغيت -تاغيت في مسلك كثباني وعروق متوسطة لمسافة تقارب 38 كلم, الكثير من المفاجآت, منها انقلاب مركبة رباعية الدفع لصاحبها الجزائري فوضيل علاهم, الفائز بالمراكز الأولى في المراحل الثلاث الأولى.

و هكذا تمكن الفرنسي تييري بينال في نهاية سباق هذا الأحد من إزاحة علاهم عن المرتبة الأولى التي انفرد بها طيلة ثلاثة أيام من المنافسة, في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي المراحل .

وعن هذا الفوز صرح تييري بينال يقول : "مرحلة اليوم رائعة للغاية. السائق يتوجب عليه ان تكون لديه فكرة عن عواقب راليات طويلة مثل هذه, عليه ان لا يتسرع لتحقيق الفوز ويطرح السؤال التالي: هل بإمكانه انهاء سباقات كل المراحل وهل مركبته تتحمل و قادرة على المشاركة إلى نهاية الرالي؟."

و أضاف: "انأ لا أفكر في النتيجة التي أحققها في نهاية السباق. أقود مركبتي بتقنية, انتباه وذكاء وافرض عليها الريتم الذي اراه مناسبا."

و لم يكترث علاهم, المتعود على المشاركة في راليات داكار للتحذيرات التي اطلقها مسؤولو السباق ليلة السبت في الاجتماع المخصص للمتنافسين, والذي أكدوا فيه أن "الإبحار في مسلك اليوم سيكون صعبا ومعقدا للغاية ولا تنفع معه السرعة ومحاولة الظفر بالرتبة الأولى, بل الغلبة فيه ستكون حليف السائق الحذر والتقني."

و استشاط علاهم خلال هذا الاجتماع وأمام المشاركين غضبا لهذه التعليمات كونه يرى في شخصه "سائقا محترفا, خبيرا في اكبر الراليات ومواطنا جزائريا (ابن مدينة غرداية), يعرف جيدا خبايا الصحراء وكثبانها."

وفي سباق اليوم, "ظهر الفرق شاسعا بين المسلكين اللذين يميزان رالي داكار الدولي بأمريكا الجنوبية الخالي من التضاريس الصحراوية الخلابة والبراري المتنوعة من جهة ورالي تحدي صحاري بالجزائر الذي يضفي متعة منقطعة النظير في نفوس المشاركين و لن يجدوا احلى من المغامرة فيه من جهة اخرى", حسب ما اكده رئيس فريق راسينغ تيم بالاغواط, حمزة مورسلي. المصدر: واج