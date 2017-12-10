الجزائر والصين يتبادلان التهاني بنجاح اطلاق اول قمر صناعي جزائري

تبادل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التهاني مع نظيره الصيني هذا الأحد على اثر نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للإتصالات ألكوم سات1 على الساعة 17 و40 دقيقة بتوقيت الجزائر، وذلك على متن الصاروخ الفضائي لونغمارش 3ب، من منصة الإطلاق شيشانغ المتواجدة بمقاطعة سيشوان الواقعة على بعد 2200 كلم جنوب غرب بيكين.

و وفقاً للبيانات المستمدة من مركز شيان لتتبع و مراقبة الأقمار الاصطناعية، فإن عمليات انفصال القمر الاصطناعي ألكوم سات-1 عن الصاروخ و دخوله إلى موقعه المداري الثابت بالنسبة للأرض قد تمت بنجاح بعد 26 دقيقة من الإقلاع العمودي.

وأشار الى أن قياس الارتفاع فوق المدار الثابت قد بلغ 41991 كلم (نقطة الأوج) و 200 كلم (نقطة الحضيض) و زاوية ميل قدرها 26.4 درجة مبرزا انه خلال الستة (06) أيام القادمة سيخضع القمر الاصطناعي ألكوم سات-1 لخمس (5) مناورات ضرورية حتى يتمكن من الوصول إلى مداره الثابت بالنسبة للأرض و موقعه المداري 24.8 درجة.

وفي ذات السياق أوضحت الوكالة الفضائية الجزائرية التي اطلقت القمر الاصطناعي بالتعاون مع الصين في بيان لها بأن هذه المرحلة تليها فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لتنفيذ مراحل وضع القمر الاصطناعي في الموقع و إجراء الاختبارات في المدار قبل الاستغلال الميداني.

كما أن عمليات الاستغلال و التحكم في القمر الاصطناعي-- يضيف البيان-- سيتكفل بها مهندسو الوكالة الفضائية الجزائرية انطلاقاً من مركزي بوغزول (المدية) و بوشاوي (الجزائر العاصمة) لاستغلال أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية، وذلك ابتداءً من انفصال القمر الاصطناعي عن صاروخ الإطلاق إلى غاية وضعه في موقعه المداري الثابت بالنسبة للأرض، حيث سيعملون على تشغيل و رصد و مراقبة مختلف الأنظمة الفرعية للقمر الاصطناعي و ملحقاته (الهوائيات و الألواح الشمسية و العاكسات و غيرها).

وفي ذات السياق ذكر البيان أن القمر الاصطناعي ألكوم سات-1 يعتبر أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات ويعد أداة قيَمة متعددة المهام، توفر تغطية وطنية و إقليمية (شمال إفريقيا و منطقة الساحل).

كما سيسمح هذا القمر الاصطناعي بتحسين الاتصالات السلكية و اللاسلكية و استقبال العديد من برامج البث الإذاعي و التلفزي الى جانب توفير خدمات الإرسال الصوتي و الأنترنت ذات التدفق العالي و التعليم عن بعد و الطب عن بعد و خدمة التداول بالفيديو.

وفي هذا الإطار، عملت كل من الوكالة الفضائية الجزائرية و الوكالة الفضائية الصينية على إقامة و تطوير شراكة علمية و تكنولوجية بينهما، تمحورت حول تصميم و إنجاز و إطلاق و استغلال القمر الاصطناعي للاتصالات ألكوم سات-1.

وتابع البيان أن هذه الشراكة مكنت من تكوين وتأهيل كفاءة بشرية ميدانية، قادرة على استغلال و ضمان استمرارية التشغيل المبدئي للقمر الاصطناعي للاتصالات ألكوم سات-1،حيث تم وضع برنامج تكوين واسع لصالح المهندسين الجزائريين في مجالات دقيقة ذات الصلة بتصميم وإنجاز القمر الاصطناعي للاتصالات ألكوم سات -1 ومكنت أيضا منتكوين عدد معتبر من الدكاترة و حملة شهادة الماستر في التخصصات المتعلقة بتكنولوجيات الاتصالات الفضائية.

وأضاف أن هذه الموارد البشرية رفيعة المستوى تشكل العنصر الأساسي لاستدامة البرنامج الفضائي الجزائري، لاسيما من خلال تطوير الأنظمة المستقبلية للأقمار الاصطناعية للاتصالات وحسن استغلالها، كما هو الحال بالنسبة للخبرة المكتسبة في ميدان الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض.

للاشارة فان هذا المشروع المسجل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشكل ترجمة ملموسة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيس الدولة ونظيره الصيني شي جينبينغ في 25 مايو 2014 ، الذي يعزِز الخيار الاستراتيجي للجزائر بترقية النشاط الفضائي الوطني للأغراض السلمية و جعله أداة موثوقة وفعالة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية.

الرئيس بوتفليقة يتبادل مع نظيره الصيني التهاني بنجاح إطلاق اول قمر اصطناعي جزائري

تبادل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ، التهاني احتفاء بنجاح إطلاق اول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات ألكومسات 1 من الاراضي الصينية، معتبرا هذا الإنجاز تتويجا لسنوات من العمل المضني والجاد بين الجزائر والصين في مجال تكنولوجيا الفضاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة للشراكة العلمية الموفقة بين الوكالة الفضائية الجزائرية وعدة هيئات علمية صينية.

وفي رسالته لنظيره الصيني، نوه رئيس الجمهورية بجودة العلاقات الثنائية الجزائرية الصينية التي قرر البلدان ترقيتها الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة سنة 2014، معتبرا هذا الإنجاز تتويجا لسنوات من العمل المضني والجاد بين الجزائر والصين في مجال تكنولوجيا الفضاء.

كما عبر رئيس الجمهورية عن امتنانه العميق لجمهورية الصين الشعبية على ما أبدته من استعداد لنقل التكنولوجيا في مجال جد متطور كمجال الاتصال والاعلام.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني الرئيس بوتفليقة بنجاح إطلاق القمر الاصطناعي ألكومسات 1، مثمنا الدور الذي لعبه التقنيون الجزائريون في نجاح هذا المشروع.

كما أكد على الصداقة العميقة التي تربط الجزائر والصين، معتبرا الجزائر شريكا استراتيجيا من الطراز الأول