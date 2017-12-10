مساهل : الجزائر لن تدخر أي جهد في المساهمة الفعالة في القضاء على الإرهاب بإفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الأحد بوهران أن الجزائر لن تدخر أي جهد في المساهمة الفعالة في منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا.

وذكر مساهل في كلمته الافتتاحية للمنتدى رفيع المستوى حول"الأجوبة الفعالة والمستدامة لمكافحة الإرهاب: مقاربة جهوية"أمام المشاركين بقوله"أؤكد لكم مجددا إرادة واستعداد بلادي ممثلة في شخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بصفته منسقا لمنع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب على ألا تدخر أي جهد من شأنه أن يفي بهذه المهمة السامية وأن تعمل بدون كلل من أجل القضاء على الإرهاب في قارتنا".

وأعرب الوزير في ذات الصدد عن تأسفه من "كثرة" التحديات التي يطرحها التطرف العنيف والإرهاب والتي تستوجب --كما قال-- روح الاتحاد والتضامن التي طالما تميزت بها القارة السمراء لمواجهة هذه الآفة، مبرزا أن التحضير والاستعداد لرفع هذه التحديات"سيسمح لشعوبنا وبلداننا بتركيز طاقاتها ومواردها على تعزيز

تنميتها ورخائها".

ولفت مساهل بالمناسبة إلى "خطر العودة المتوقعة لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الأراضي الإفريقية بشكل عام في ظل تراجع الإرهاب عسكريا في سوريا والعراق"، مبرزا أن"هؤلاء يعملون على الاستقرار بهذه المناطق ومتابعة أهدافهم الإرهابية بها".

ونبه في ذات السياق إلى أن التنظيم الإرهابي الذي يعرف باسم"داعش" قد"دعا عناصره إلى العودة إلى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء ككل"، مشيرا إلى أن تقارير قد سجلت تحركات مقاتلين أجانب في هذا الاتجاه."

"كما تقوم الجماعات الإرهابية بإعادة تنظيم نفسها وتجميع مواردها وتستعد لتجنيد هؤلاء الوافدين الجدد الذين يتمتعون بتدريب إيديولوجي وعسكري وقدرة عالية على استغلال شبكة الانترنت والشبكات الاجتماعية"ي يضيف مساهل الذي حذر أيضا من حصول الجماعات الإرهابية على موارد مالية كبيرة، لاسيما في ظل ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ودعا الوزير في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود والتنسيق على المستوى القاري لمواجهة"قدرة منظري الجماعات الإرهابية من خلال استخدام الأنترنت على استغلال العديد من نقاط ضعف المجتمعات والأفراد لنشر التطرف والتجنيد والعمل على تعميق هذه الثغرات من أجل إفشاء الفتنة والفرقة والكراهية بين الشعوب الطامحة للعيش في كنف السلام".

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج