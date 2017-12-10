كأس إفريقيا للأندية البطلة (رجال): المجمع البترولي في المجموعة الثانية

يلعب المجمع الرياضي البترولي في المجموعة الثانية، ضمن منافسات الطبعة الـ 32 من كأس إفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة(رجال)، المقررة بين 11 و 20 ديسمبر الجاري برادس (ضواحي تونس العاصمة)، حسب نتائج عملية القرعة التي جرت هذا الأحد.

وسيواجه الفريق الجزائري ضمن المجموعة الثانية كلا من اتحاد منستير (تونس)، ريكرياتيفو دو ليبولو (أنغولا)، نادي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، فيروفياور دا بييرا (الموزمبيق) وغومب بولز (نيجيريا).

وتتكون المجموعة الأولى من النجم الرياضي لرادس (النادي المنظم)، نيو جينيراسيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سيتي اويلز (أوغندا)، انتر كلوب (أنغولا)، كانو بيلارز (نيجيريا) وجمعية سلا (المغرب).

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي, بعد خوض مباريات الدور الأول التي تنطلق يوم الاثنين 11 ديسمبر و تختتم يوم السبت 16 ديسمبر.

ويلعب الدور ربع النهائي يوم الاثنين 18 ديسمبر، أما الدور نصف النهائي فبرمج يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بينما تلعب المباراة النهائية يوم الأربعاء 20 ديسمبر بداية من الساعة 00ر18.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية