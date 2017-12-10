إطلاق مركز لمراقبة المحطات الكهربائية عن بعد

تم اليوم الأحد بالجزائر تدشين مركز لمراقبة وتشخيص المحطات الكهربائية عن بعدي بحضور الرؤساء المدراء العامون لمجمع سونلغازي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء ( فرع سونلغاز) وجنرال الكتريك على التوالي محمد عرقابي صبري لزهاري وروسل ستوكس.

ويعد هذا المركز ثمرة استثمار مشترك بين مجمع سونلغاز من خلال فرعها الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء وشركة جنرال الكتريك-الجزائر للتوربينات (جيات) وهي شركة مختلطة بين سونلغاز والمصنع الامريكي جنرال الكتريك.

ويقوم هذا المركز بضمان المراقبة عن بعد بصفة آنية وكذا الصيانة الوقائية لعشر محطات كهربائية عبر التراب الوطني.

ويوجد بهذه المحطات 46 توربينة تعمل بالغاز أو بالبخار بطاقة إجمالية قدرها 11 ألف ميغاواط.

وفي مرحلة أولىي سيتكفل المركز بمراقبة محطتين كهربائيتين فقط قبل تعميمها إلى ثماني محطات أخرى.

ويتعلق الامر في هذه المرحلة الأولية بكل من محطة بوفاريك (البليدة) وحاسي رمل (الاغواط) المزودتين بطاقة 590 ميغاواط لكل منهما وكذا تجهيزات انتاج كهربائي تحمل لواقط تقوم بإرسال بيانات مستقرة يتم تحليلها قصد توفير معلومات تتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية مثل الجاهزية والمردودية واستهلاك الخلايا.

ويندرج إنجاز هذا المركز ضمن المرحلة الثانية من مسار الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز وجنرال الكتريك بعد مركب إنتاج التوربينات ومكونات المحطات في عنابة حيث ينتظر خروج اول توربينة من المصنع في الثلاثي الأول ل2019.

ولدى تدخلهي أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز أن الأولوية تتمثل في تشجيع انتاج الكهرباء بفضل تجهيزات فعالة للاستجابة للطلب المتنامي للطاقة مضيفا أن رقمنة المحطات ستسمح بإجراء التصحيحات الضرورية بغية تقليص مدة التوقفات غير المتوقعة وتحسين نجاعة هذه المحطات.

من جهتهي اوضح الرئيس المدير العام لجنرال الكتريك أن الحلول الصناعية المعلوماتية التي توفرها مؤسسته ستساهم في الصيانة الوقائية والرفع من فاعلية العمليات التي تقوم بها سونلغاز إلى المستويات المثلى.

وسيقود ذلكي حسب السيد ستوكس إلى أداء محسن وإمداد فعال يسمح لسونلغاز بالاستجابة للحاجيات الطاقوية للبلاد بشكل أفضل.

ويعتزم الشريكين سونلغاز وجنرال الكتريك في إطار هذا المشروع تكوين 250 مهندس ومتعامل حول الحلول الرقمية التي توفرها جنرال الكتريك في مجال الانترنت الصناعية.

و"سيسمح ذلك بأن يرفع تحدي رقمنة القطاع الطاقوي في الجزائر من طرف الكفاءات المحلية"ي حسب تصريحات السيد ستوكس.

وتوفر التقنيات العالية لجنرال الكتريك بتوليد طاقة كهربائية و التي تصل الى 17 ميغاواط في الجزائر حيث سيتم رفعها قريبا إلى حدود 27 ميغاواط إضافية من خلال مشاريع انتاج الكهرباء طور الانجازي يضيف المسؤول.