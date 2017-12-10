بن غبريت تدعو إلى تضافر الجهود من أجل حماية الأطفال من مخاطر لعب العالم الافتراضي

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مساء هذا الأحد من سطيف إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل حماية الأطفال من مخاطر لعب العالم الافتراضي.

وردا عن سؤال حول مخاطر ألعاب العالم الافتراضي الذي أودى بحياة بعض الأطفال قبيل اجتماعها بالمفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية أجابت بأنه لابد من تضافر جهود الجميع على غرار وزارتي التربية الوطنية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ومصالح الأمن لتجنيب الأطفال مخاطر لعب العالم الافتراضي.

وشددت الوزيرة في هذا السياق على الدور الذي وصفته ب"الكبير"للأولياء في مراقبة ومرافقة أبنائهم من مخاطر الإنترنت عموما وألعاب العالم الافتراضي خصوصا، لاسيما تلك التي يمكنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأطفال.

وقدمت في ذات الصدد تعازيها لأولياء الأطفال الذين كانوا ضحايا لألعاب العالم الافتراضي.

وستواصل الوزير زياراتها التفقدية لولاية سطيف يوم غد الاثنين بمعاينة عديد المشاريع التابعة لقطاعها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية