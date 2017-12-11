لــوح : تــحقيــق قضــائي في " انتحار" بعض الأطفال بسب لعبة الحــوت الأزرق

أعلن وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنلوجيات الإعلام والاتصال بالتنسق مع النيابات العامة المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص "لعبة الحوت الأزرق" على شبكة الانترنيت التي تدفع بالأطفال إلى الانتحار.

وأوضح وزير العدل على هتامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين بالمجلس الشعبي الوطني ، الأحد، أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة انتحار واحدة لها علاقة بلعبة الحوت الأزرق وحالات أخرى لازال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الان علاقتها بهذه اللعبة الالكترونية.

وفي السياق أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، حملة تحسيسية عبر المؤسسات التربوية لتوعية التلاميذ وأوليائهم بخطورة الألعاب على شبكة الانترنيت في أعقاب ارتفاع عدد ضحايا ما يعرف بلعبة الحوت الأزرق الالكترونية إلى 5 وفيات.

وأوضح عميد الشرطة بشير سعيد في تصريح للاذاعة الجزائرية أن هذ الحملة التحسيسية ستشمل كل المدارس والمتوسطات والثانويات على مستوى الوطن وتدخل في سياق توعية التلاميذ من خطر استعمال السيئ والانترنست، لاسيما الألعاب والبرامج التي تدعوا إلى العنف أو الانتحار.

واشار سعيد إلى توزيع آلاف المطويات على المدارس والمراكز العمومية ، فضلا عن إعداد مطويات تحمل إرشادات للأولياء وأخرى للأطفال.

من جهتها دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مساء الأحد من سطيف إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل حماية الأطفال من مخاطر لعب العالم الافتراضي .

وردا عن سؤال حول مخاطر ألعاب العالم الافتراضي الذي أودى بحياة بعض الأطفال قبيل اجتماعها بالمفتشين و مدراء المؤسسات التعليمية, أجابت بأنه لابد من تضافر جهود الجميع على غرار وزارتي التربية الوطنية و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة و مصالح الأمن لتجنيب الأطفال مخاطر لعب العالم الافتراضي.

وشددت الوزيرة في هذا السياق على الدور الذي وصفته ب"الكبير" للأولياء في مراقبة و مرافقة أبنائهم من مخاطر الإنترنت عموما و ألعاب العالم الافتراضي خصوصا لاسيما تلك التي يمكنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأطفال.

وقدمت في ذات الصدد تعازيها لأولياء الأطفال الذين كانوا ضحايا لألعاب العالم الافتراضي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية