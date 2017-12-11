اسبانيا تنقذ 104 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا

أعلنت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية أنها تمكنت من إنقاذ 104 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وأوضحت فرق الإنقاذ في بيان لها نقلته وسائل الإعلام أن باخرتها المخصصة للإنقاذ اعترضت في وقت مبكر من يوم أمس الأحد قاربين يحمل أحدهما 53 مهاجرا بينما الآخر كان على متنه 22 آخرون في مضيق جبل طارق.

وأضاف البيان أن الباخرة ذاتها حملت 25 مهاجرا كانت قد أنقذتهم دوريات بحرية تابعة للحرس المدني الإسباني فيما رصدت سفينة إنقاذ أخرى زورقا مطاطيا صغيرا يحمل 4 مهاجرين ونقلتهم إلى الشاطئ.

يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا كل عام من خلال قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار وتكون تابعة عادة لمهربين الأمر الذي يعرض حياتهم للموت غرقا في عرض البحر.