توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من ولايتي باتنة وميلة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي بكل من ولايتي باتنة وميلة خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية --حسبما أورده الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي يوم 10 ديسمبر 2017 بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

ومن جهة أخرى أضاف ذات المصدر أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار /ن.ع.6 ثلاثة (03) مهربين وحجزت شاحنتين (02) محملتين بستة (06) أطنان من المواد الغذائية و(11200) لتر من الوقودي فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني خمسة (05) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بباتنة /ن.ع.5 و(5 ,4) كلغ من المرجان بالطارف /ن.ع.5 و(12) قنطارا من مادة التبغ بالوادي /ن.ع.4ي و(1062) وحدة من مختلف المشروبات بكل من سعيدة /ن.ع.2 و ورقلة /ن.ع.4.

وفي سياق اخر أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (59) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وبرج باجي مختار كما أكده بيان الوزارة.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج