نســيب لفــوروم الاذاعــة : رفــع تسعيـــرة المـــياه غيــر وارد في الوقــت الـــراهــن

جدد حسين نسيب وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب ليست واردة الوقت الحالي لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بـ 50 الى 60 دج و التسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج .

وطمأن نسيب المواطنين بأن الزيادة وان تم اقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر "

62 مليار دينار لتحسين تزويد المواطنين بالمياه

ولدى استضافته في فوروم الاذاعة تحدث وزير القطاع عن المشاريع الحيوية التي ضمنها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي ، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدربأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز

105 مليار دينار لتجسيد المشاريع القطاعية المجمدة

ولأن قطاع الموارد الموارد المائية يصنف من القطاعات الحيوية و الاستراتيجية التي استفادت من رفع التجميد عن مشاريعها فقد تم تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد و توسيع شبكات قنوات الصرف الصحي إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018

نحضر لتفادي سيناريو الصائفة الفارطة في التزود بالمياه

وتفاديا للوقوع في مشاكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن في صائفة 2017 أعلن نسيب عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في اطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية

نسبة تسرب المياه تتراوح بين 20إلى 35 بالمائة

وقدر حسين نسيب نسبة تسرب المياه بين 20إلى 35 بالمائة باستقرار المعدل الوطني في حدود 30 بالمائة موضحا رفع الرهان لتقليص هذه النسبة إلى 20 بالمئة وهو ما تسعى الوزارة لبلوغه برسم مخطط عمل وتجنيد هام للامكانيات المادية و البشرية

الربط العشوائي يتسبب في ضياع 15 بالمائة من المياه المنتجة

وفي الشق المتعلق بالربط العشوائي أعلن الوزير أن 15 بالمئة هي نسبة ضياع المياه المنتجة و التي تضخ في القنوات مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية ، حيث تم في هذا الاطار تسوية عديد الحالات وتقديم 2000حالة أمام العدالة

إزالة الأوحال من 10سدود بدءا من السنة القادمة

و في رده عن سؤال متعلق بمشكل توحل السدود أبرز نسيب أن المشكل مرتبط بالظروف المناخية و نقص الغطاء النباتي وكشف عن مشروع لمعاجة 10سدود بدءا من العام القادم بتخصيص آلات و تجهيزات تعمل بتقنيات عالية هذا إلى جانب غرس الاشجار للتقليل من إنجراف التربة من قبل أعوان المديرية العامة للغابات

5 ملايير متر مكعب طاقة تخزين المرارد المائية

وتحدث نسيب عن طاقة حشد و تخزين المياه و التي قدرها ب 5 مليار متر مكعب سنويا عبر 75 سد في انتظار ترقب استلام 5 سدود قبل نهاية السنة والانتهاء من أشغال 4 سدود أخرى ما سيرفع قدرة طاقة الاستعاب إلى 9 ملايير متر مكعب، ضف إلى ذلك المياه الجوفية المتمثلة في 170 طبقة مائية في الهضاب العليا و الشمال و الطبقات المائية النوعية المتواجدة في الجنوب والتي توفر 300متر مكعب سنويا ،و في هذا السياق تعمل اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعات الفلاحة و المياه و الطاقة على حشد المياه في جنوبنا الكبير لتدعيم القطاع الفلاحي و المساحات المسقية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة