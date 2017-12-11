مساهل يشارك هذا الثلاثاء بباريس في أشغال القمة حول المناخ

11/12/2017 - 10:27

يشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر  مساهل, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, هذا الثلاثاء  بباريس في أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات حول المناخ "وان بلانيت سوميت",  حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية. 

و أضاف البيان أن هذه القمة المنظمة من طرف الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون,  والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيراس و رئيس مجمع البنك  العالمي, جيم يونغ كيم "تعقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للمصادقة على  اتفاق باريس حول المناخ في 12 ديسمبر 2015". 

و يرمي هذا الحدث الدولي إلى دعم التحرك السياسي في مجال مكافحة التغيرات  المناخية". 

كما يهدف إلى بحث سبل حشد الأموال العمومية و الخاصة لصالح الأعمال من أجل  المناخ, لا سيما تنفيذ الالتزامات المتخذة في اطار اتفاق باريس.

 

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