مساهل يشارك هذا الثلاثاء بباريس في أشغال القمة حول المناخ

يشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, هذا الثلاثاء بباريس في أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات حول المناخ "وان بلانيت سوميت", حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أضاف البيان أن هذه القمة المنظمة من طرف الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون, والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيراس و رئيس مجمع البنك العالمي, جيم يونغ كيم "تعقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للمصادقة على اتفاق باريس حول المناخ في 12 ديسمبر 2015".

و يرمي هذا الحدث الدولي إلى دعم التحرك السياسي في مجال مكافحة التغيرات المناخية".

كما يهدف إلى بحث سبل حشد الأموال العمومية و الخاصة لصالح الأعمال من أجل المناخ, لا سيما تنفيذ الالتزامات المتخذة في اطار اتفاق باريس.