الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الرافض لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس

جددت وزيرة خارجية السويد مارجوت والستروم، اليوم الاثنين، موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس. وقالت والستروم، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، "نلفت النظر إلى أن نتمسك بما نعتبره أكثر واقعية، فحل القضية يقوم على مبدأ الدولتين وتقديم المساعدة للطرفين لإجراء الحوار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك وهو القرار الذي أثار ردود فعل مناهضة من المجموعة الدولية.

المصدر : واج