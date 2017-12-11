شرواطي تحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 1500 متر وتتأهل إلى مونديال-2018 في 800 متر

حطمت السباحة الجزائرية سعاد شرواطي الرقم القياسي الوطني في سباق 1500 متر في المسبح الصغير بتوقيت قدره (16.44.53) في التجمع الدولي بالنمسا، كما ضمنت تأهلها إلى البطولة العالمية 2018 بالصين لسباق 800 متر (سباحة حرة) برقم قدره (8.46.45).

وحسنت شرواطي رقمها ب11 ثانية مقارنة برقمها القديم في 1500 متر (سباحة حرة) في المسبح الصغير وهو الاختصاص غير المدرج في مونديال 2018 في الحوض الصغير.

والتحق شرواطي بمواطنها أسامة سحنون الذي افتك تأشيرته المونديالية بتحقيقه الحد الأدنى"أ"لسباقي 50 و 100 متر(سباحة حرة) خلال البطولة الفرنسية في الحوض الصغير التي جرت مؤخرا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية