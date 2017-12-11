أسعار النفط ترتفع الى أعلى مستوى منذ يونيو 2015

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين الى اعلى مستوياتها منذ يونيو 2015 , بعد إغلاق خط أنابيب في بحر الشمال لإجراء إصلاحات وتركيز المستثمرين على السلع الأولية في أعقاب الانفجار الذي هز ميترو الأنفاق بمنطقة منهاتن في نيويورك.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26ر1 دولار إلى 66ر64 دولار للبرميل .

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92ر57 دولار للبرميلي بارتفاع 56 سنتا عن التسوية السابقة.

وبلغ الفارق بين الخامين أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر الماضي ي مع صعود خام برنت بعد إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل حوالي 40 بالمائة من خامات نفط بحر الشمال.

و كان خط الأنابيبي الذي تبلغ طاقته 450 ألف برميل يوميا وينقل خام فورتيس من بحر الشمال إلى مرفأ كينيل للمعالجة في اسكتلنداي يعمل بطاقة منخفضة لنحو أربعة أيام قبل إغلاقه.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال إل.إل.سي في نيويورك إن السوق كانت تتوقع عودة خط الأنابيب للخدمة سريعا وفوجئت بتمديد فترة الإغلاق ربما لعدة اسابيع .

يذكر أن الخامان قد صعدا في وقت سابق من الجلسة في أعقاب انفجار بمحطة بورت أوثوريتي للحافلات في نيويورك.