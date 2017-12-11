حجز 05 أسلحة تقليدية الصنع وعتاد ورشة لصناعة الخراطيش بباتنة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة من حجز خمسة (5) أسلحة تقليدية الصنع وعتاد ورشة لصناعة الخراطيش وكذا 33 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف في عمليتين منفصلتين حسب ما علم هذا الاثنين من المجموعة الولائية لهذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة وبالتنسيق مع عناصر الأمن والتدخل لذات السلك الأمني بعيون العصافير تمكنت يوم 9 ديسمبر الجاري من حجز 4 بنادق ومسدس تقليدي الصنع و 553 غ من البارود و70 خرطوشة عيار 16 و12 ملم و1,7 كلغ من مسحوق يستعمل للحشو إضافة إلى مواد وأدوات أخرى تستعمل في الورشة لصناعة الخراطيش مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 54 سنة.

وأردف ذات المصدر الأمني قائلا بأن العملية تمت بناء على ورود معلومات لفصيلة الأمن والتدخل بعيون العصافير تفيد بوجود ورشة سرية لصنع الذخيرة ومادة البارود وكذا بنادق تقليدية الصنع بأحد المنازل الكائن بحي الصادق شبشوب بحي كشيدة بمدينة باتنة ليتم العثور على المحجوزات بمنزل المشتبه فيه.

واستنادا لذات المصدر فقد تم في إطار عملية ثانية حجز 33 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف كانت على متن شاحنة على مستوى نقطة تفتيش بالطريق البلدي رقم 01 الرابط بين قرية ثنية السدرة وبلدية الزانة البيضاء على إثر معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة المحلية للدرك الوطني بثنية السدرة مع توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة لممارسته نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة.

وأوضح المصدر بأنه تم تسليم الموقوف في العملية الأولى استدعاء مباشر بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة فيما أطلق سراح المشتبه فيه في العملية الثانية مع تسليمه الشاحنة تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة وحولت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بباتنة.

المصدر : واج