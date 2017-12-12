مســاهل يشــارك هــذا الثــلاثاء ببـــاريس فـي أشغـــال القمــة حـــول المــناخ

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا الثلاثاء بباريس في أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات حول المناخ "وان بلانيت سوميت"، حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أضاف البيان أن هذه القمة المنظمة من طرف الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،انطونيو غوتيراس و رئيس مجمع البنك العالمي, جيم يونغ كيم "تعقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للمصادقة على اتفاق باريس حول المناخ في 12 ديسمبر 2015".

و يرمي هذا الحدث الدولي إلى دعم التحرك السياسي في مجال مكافحة التغيرات المناخية".

كما يهدف إلى بحث سبل حشد الأموال العمومية و الخاصة لصالح الأعمال من أجل المناخ, لا سيما تنفيذ الالتزامات المتخذة في اطار اتفاق باريس.

ويتمثل الهدف من هذه القمة في اعطاء دفع سياسي "أكبر" لمكافحة التغيرات المناخية و كذا البحث عن السبل و الوسائل الكفيلة بتجنيد المالية العمومية و الخاصة لخدمة العمل من أجل المناخ سيما في تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الموقعة على اتفاق باريس.

وامام الاشكالية البيئية الملحة فان هذه القمة التي تقام تحت شعار "كوكب واحد" او "نحن كوكب واحد" تهدف الى تقديم اجابات جديدة ملموسة سيما منها المالية من أجل "دعم و تسريع المكافحة المشتركة" للتغيرات المناخية.

و قد حددت القمة ثلاثة أهداف تتمثل في التحرك الملموس و الجماعي و الابتكار و التضامن. كما يتعلق الأمر ب"الاسراع" و "على مستوى اشمل" في نشر الحلول المتوفرة و التحلي ب "الابداع و الذكاء" من اجل تكييف الانظمة مع التغيرات المحتومة و التعجيل اكثر بتقليص انبعاثات الغاز المتسببة في الاحتباس الحراري و العمل "سويا" من أجل "راحة الجميع" و مرافقة البلدان و السكان الذين هم بحاجة اكبر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج