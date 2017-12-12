الندوة الإفريقية لمكافحة الإرهاب تدعو إلى ضرورة الوقاية من الارهاب والتعامل مع أسبابه العميقة

أوصت الندوة الافريقية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب في ختام اشغالها امس الاثنين بوهران بضرورة الوقاية من الارهاب وتجفيف منابعه والتعامل مع الاسباب العميقة للظاهرة والحفاظ على امن واستقرار الشعوب.

كما دعا المشاركون إلى تجنيد كافة الاجهزة الامنية والاقتصادية والمجموعات الاقليمية لاجتثاث الظاهرة الارهابية وضرورة التنسيق مع الاجهزة الامنية بافريقيا في ظل اندثار تواجد الجماعات الارهابية وأخذها منحى منطقة الساحل.

وفي هذا الجانب قال مفوض السلم والأمن الافريقي اسماعيل شرقي في تصريح للقناة الاذاعية الاولى إن التوصية الاساسية التي خرجت بها هذه الندوة التركيز على الوقاية والتعامل مع الاسباب العميقة لظاهرة الارهاب والابتعاد عن التهميش والتركيز على اعطاء اولوية خاصة للشباب بحيث تكون هناك مقاربة متكاملة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأشار المتحدث ذاته إلى عملية مسح لكل آليات الاتحاد الإفريقي وتوصلنا إلى ان كل ما هو دراسات قانونية واتفاقيات ربما يلبي الطلب في الوقت الحالي ولكن ما أثير بقوة هو ضرورة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء ،إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء قدرات تقنية والتعاون الشامل بين الأجهزة الامنية.

من جهته شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية تايي بروك زيريهون على ضرورة تضافر الجهود عالميا لمكافحة الإرهاب حتى تكون المقاربة عالمية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية