مسعودان للإذاعة : 190 ألــف مـعاملـة عبر خدمة نظام الدفع الالكتروني هـذا العام

اعتبر مجيد مسعودان عضو بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن العمل بنظام الدفع الالكتروني يشهد نموا محسوسا بالجزائر متوقعا تسجيل مؤشرات أكثر إيجابية بدءا من العام المقبل.

وبلغة الارقام قال مسعودان خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن عمليات الدفع عن طريق الانترنت تجاوزت ال 100الف سنة 2017 مع 18 متعامل وهو مؤشر إيجابي قابل للارتفاع بالنظر إلى الاهتمام المسجل من قبل المواطنين الراغبين في استخدام هذه الخدمة المصرفية الالكترونية.

وإلى جانب الدفع عن طريق الانترنت أجريت 90 الف عملية دفع باستخدام البطاقات البنكية خلال نفس الفترة باستخدام 12 ألف آلة للدفع الالكتروني منصبة في الفضاءات التجارية متوقعا تسجيل إقبال أكبر العام القادم على نمط الدفع الجواري بعد توسيع العملية بإجبار التجار على اقتناء هذه الآلات وتنصيبها في محلاتهم

وعدد ضيف الثالثة مزايا الدفع الالكتروني الذي وصفه بالطريقة المتطورة للدفع التي توفرالوقت وتجنب الزبائن عناء التنقل داعيا المواطنين إلى الاقبال على هذا النظام من الدفع دون تردد

وطمأن المتدخل في هذا الخصوص بأن كل المعاملات التجارية مؤمنة بشكل كلي بما يجعل قرصنة المعطيات الخاصة بالزبون مستحيلة

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة