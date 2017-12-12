وفاة 33 شخصا وجرح 884 آخرين خلال اسبوع في حوادث المرور

لقي 33 شخصا حتفهم وأصيب 884 أخرون بجروح في 853 حادث مرور خلال الفترة الممتدة بين الـ 3 إلى 9 ديسمبر الجاري حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وكانت أثقل حصـيلة سجلتها ذات المصالح بولايــة ميلة التي عرفت 23 حادث مرور تسبب في وفاة 04 أشخاص و جرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1103 تدخل آخر سمح بإخـــماد 667 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.