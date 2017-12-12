بطولة إفريقيا للأندية البطلة: المجمع البترولي ينهزم امام سبور ليبولو و بنفيكا الأنغولي (84-87)

انهزم المجمع البترولي الجزائري الثلاثاء امام نظيره سبور ليبولو و بنفيكا الانغولي بنتيجة 84-87 (الشوط الأول : 42-35) برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة السلة رجال بقاعة رادس (تونس).

وجاءت نتائج الأرباع الأربعة على النحو التالي : 27-12و 15-23 و 24-28 و 24-18 .

وكان ممثل الجزائر قد فاز في لقاء اليوم الاول امس الاثنين على حساب نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 104-80.

و على اثر هذه الهزيمة يحتل المجمع النفطي المرتبة الثانية بمجموع ثلاث نقاط, بينما يتصدر سبور ليبولو وبنفيكا الانغولي الترتيب بأربع نقاط من فوزين, في انتظار اكتمال مباريات المجموعة الثانية التي تجرى اليوم الثلاثاء ايضا.

فضمن نفس المجموعة، يلتقي فيروفيارو دا بييرا الموزمبيقي امام غومب بولز من نيجيريا (سا 30ر13)، فيما سيكون نادي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) على موعد صعب امام نادي الاتحاد المنستيري التونسي (سا 45ر15).

و يلعب المجمع البترولي مباراته الثالثة يوم غد الأربعاء أمام غومب بولز النيجيري (سا 30ر13) قبل الاستفادة من يوم راحة الخميس.

و تجرى الجولة الرابعة يوم الجمعة حيث يواجه ممثل الجزائر نادي مازيمبي الكونغولي ابتداء من الساعة 30ر13 ليختم الدور الأول يوم السبت بمقابلة اتحاد المنستير (سا 45ر15)

و تتكون المجموعة الأولى من النجم الرياضي لرادس (النادي المنظم)، نيوجينيراسيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سيتي اويلرز (أوغندا)، انتر كلوب(أنغولا), كانو بيلارز (نيجيريا) و جمعية سلا (المغرب).

و يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الاثنين 18 ديسمبر، أما نصف النهائي فقد برمج يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 20 ديسمبر بداية من الساعة 00ر18.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج