رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد :نحضر لإطلاق أرضية الكترونية للتصريح بالممتلكات

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكفاحته محمد سبايبي هذا الثلاثاء عن تحضير الأرضية الإلكترونية الخاصة بتصاريح الإطارات السامية للدولة بممتلكاتهم.

و أكد محمد سبايبي - في تصريح للصحافة على هامش احياء هيئته بمعية الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي لليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر من كل سنة بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) - أن الهيئة تقوم بدورها التكويني و التحسيسي .

و قال سبايبي "الهيئة أنشئت سنة 2006 و قامت بمجهودات ما قبل الفرقة الأولى و تقوم بالدور المنوط بها قانونا،أولا في عمليات التحسيس و التكوين و ثانيا في معالجة التصريحات بالممتلكات ".

و أضاف في ذات السياق أن كل موظف ملزم حسب القانون بالتصريح بممتلكاته في بداية مهامه و في نهاية مهامه بما في ذلك المنتخبين المحليين".

و أوضح سبليبي أن "الأرضية الإلكترونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات في طور الإنجاز و تنقصها بعض القوانين فيما يخص حماية المعلومات".

وتحدد المادة 6 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الأشخاص المعنين باكتتاب التصريح بممتلكاتهم وهم كل من رئيس الجمهورية,أعضاء غرفتي البرلمان, رئيس المجلس الدستوري وأعضائه, الوزير الأول وأعضاء الحكومة, رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر, السفراء و القناصلة والولاة, القضاة و رؤساء واعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا والأعوان العموميين الذي حددت قائمتهم المديرية العامة للوظيف العمومي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية