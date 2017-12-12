رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد :نحضر لإطلاق أرضية الكترونية للتصريح بالممتلكات

12/12/2017 - 15:16

 كشف رئيس الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكفاحته محمد  سبايبي  هذا الثلاثاء عن تحضير الأرضية الإلكترونية  الخاصة بتصاريح الإطارات السامية للدولة بممتلكاتهم.

 و أكد محمد سبايبي - في تصريح للصحافة على هامش احياء هيئته بمعية الديوان  المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي لليوم العالمي لمكافحة  الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر من كل سنة بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت شعار  (متحدون على مكافحة الفساد) - أن الهيئة تقوم بدورها  التكويني و التحسيسي .

و قال سبايبي "الهيئة أنشئت سنة 2006 و قامت بمجهودات ما قبل الفرقة الأولى و تقوم بالدور المنوط بها قانونا،أولا في عمليات التحسيس و التكوين و ثانيا في معالجة التصريحات بالممتلكات ".

و أضاف في ذات السياق أن كل موظف ملزم حسب القانون  بالتصريح بممتلكاته في بداية مهامه و في نهاية مهامه بما في ذلك المنتخبين المحليين".

و أوضح سبليبي أن "الأرضية الإلكترونية  الخاصة بالتصريح بالممتلكات في طور الإنجاز و تنقصها بعض القوانين فيما يخص حماية المعلومات".

وتحدد المادة 6 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  الأشخاص المعنين باكتتاب التصريح بممتلكاتهم وهم كل من رئيس الجمهورية,أعضاء  غرفتي البرلمان, رئيس المجلس الدستوري وأعضائه, الوزير الأول وأعضاء الحكومة,  رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر, السفراء و القناصلة والولاة, القضاة  و رؤساء واعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, الأعوان العموميين الذين  يشغلون وظائف ومناصب عليا والأعوان العموميين الذي حددت قائمتهم المديرية  العامة للوظيف العمومي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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