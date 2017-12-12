علماء روسيا يبتكرون دواء فريدا لعلاج الصدفية

الصدفية مرض جلدي مزمن ومنتشر، يتميز بظهور طفح جلدي لونه أحمر أو وردي في بعض الأحيان الأخرى.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن العلماء يعتقدون بأن سبب مرض الصدفية مرتبط بمناعة الجسم الذاتية، الذي يظهر عادةً على شكل بقع تسمى "حطاطات" تندمج مع بعضها لاحقا مكونة التهاب مزمن وانتشار مفرط للخلايا الليمفاوية، مكونة أوعية دموية كثيرة.

وتسعى معاهد ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم لابتكار دواء لعلاج هذا المرض المزمن، إذ لا تعالج الأدوية والعقاقير الطبية المرض، ولكنها تخفف من حدته.

وقد ابتكر علماء من الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي في روسيا دواء "ايل-36 آر أي" سيعوض عن الجزيئات الناقصة في الجسم ويمنع تطور المرض.

ويؤكد مبتكرو الدواء "ايل-36 آر أي" على أن هذا الدواء يمكنه علاج حتى حالات الصدفية المعقدة.

ويقول أليكسي كولوبوف، أحد مبتكري الدواء: "تكمن ميزة هذا المستحضر البيولوجي الجديد في أنه يقمع منظومة المناعة، بعكس المستحضرات المستخدمة حاليا".

وحسب قوله، سيصبح هذا المستحضر الأساس في معالجة مرض الصدفية في روسيا مستقبلاً، وقد اجتاز بنجاح جميع الاختبارات.