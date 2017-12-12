بن غبريت تعلن عن امتحانات مهنية جديدة تنظم في 21 جانفي المقبل

12/12/2017 - 17:16

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  هذا الثلاثاء على تنظيم امتحانات يوم 21 جانفي 2018 تخص التحاق المعلمين بالمدارس الابتدائية و الترقية في الطور الثانوي.

و كتبت بن غبريت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه  سيتم "تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة  ابتدائية و تنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب  أستاذ التعليم الثانوي ومساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية  و مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني". 

و أضافت الوزيرة أن الرزنامة كما يلي : التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة  على مستوى مديريات التربية تكون ابتداء من 14 ديسمبر 2017 إلى غاية 04 جانفي  2018.

 

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