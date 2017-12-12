بن غبريت تعلن عن امتحانات مهنية جديدة تنظم في 21 جانفي المقبل

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء على تنظيم امتحانات يوم 21 جانفي 2018 تخص التحاق المعلمين بالمدارس الابتدائية و الترقية في الطور الثانوي.

و كتبت بن غبريت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه سيتم "تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية و تنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب أستاذ التعليم الثانوي ومساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية و مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني".

و أضافت الوزيرة أن الرزنامة كما يلي : التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة على مستوى مديريات التربية تكون ابتداء من 14 ديسمبر 2017 إلى غاية 04 جانفي 2018.