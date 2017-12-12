تصفيات مونديال-2018 : الفيفا تعاقب نيجيريا و تمنح الفوز للجزائر بالغياب

تمت معاقبة الاتحادية النيجيرية لكرة القدم بعد إقحامها للاعب معاقب خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الجزائري والنيجيري (1-1) يوم 10 نوفمبر الماضي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, لحساب الجولة السادسة و الأخيرة لتصفيات مونديال-2018, حسب ما أعلن عنه الثلاثاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي منح الفوز للجزائر (3-0).

و حسب نفس المصدر, جاء القرار بسبب عدم استنفاذ اللاعب النيجيري عبد الله سيهو, للعقوبة الآلية التي كانت مسلطة عليه بعد حصوله على إنذارين في مباراتين مختلفتين لحساب نفس المنافسة.

وتوضح الهيئة الكروية العالمية بأن نيجيريا تعتبر خاسرة للقاء و بالتالي تمنح الفوز للجزائر بنتيجة 3-0. كما سلطت غرامة مالية قدرها 6.000 فرنك سويسري (حوالي 5100 يورو) على الاتحادية النيجيرية لكرة القدم.

و لا تؤثر هذه العقوبة على نتائج المرحلة التّصفوية للمنافسة, حيث كانت نيجيريا قد ضمنت تأهلها قبل خوض هذه المباراة كما أن الجزائر كانت مقصاة.

بهذا القرار, تبقى نيجيريا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة, بينما تبقى الجزائر في المركز الرابع و الأخير بمجموع 4 نقاط, وراء زامبيا (8 نقاط) و الكاميرون (7 نقاط).