ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية : وضع قانون أساسي نموذجي خاص بالنادي الرياضي الهاوي

وضع قانون أساسي نموذجي خاص بالنادي الرياضي الهاوي لكرة القدم, من أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في أشغال ورشة كرة القدم للهواة ضمن فعاليات ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر).

و طالب المشاركون "التعجيل بسن النصوص التطبيقية للقانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات", بهدف ضمان و تعزيز نظام و تدابير المحافظة على حقوق النوادي المُكونة و مصالحها.

كما دعا المختصون في كرة الهواة إلى وضع نظام منافسة يتيح تقليص المسافات البعيدة خصوصا بالنسبة لأندية ولايات الجنوب الجزائري, بالإضافة إلى التأسيس "لميكانيزمات" من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و وزارة الشباب والرياضة لزيادة الدعم المادي بالنسبة للنوادي المُكونة خصوصا على مستوى الفئات الشابة.

كما تم الاتفاق خلال أشغال الورشة التي ترأسها علي باعمر, على إنشاء رابطة جهوية تاسعة بهدف إعادة هيكلة التنظيم الهرمي للرابطات, عبر إنشاء صندوق مالي وطني للموازنة خاص بدعم كرة القدم للهواة (الرابطات الولائية).

كما تم اقتراح إجبار الأندية بالتعاقد مع اللاعبين بإجازات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات, زيادة علي التفكير في نظام منافسة يتيح بروز "أقطاب تطوير" كروية جديدة سيما بجنوب البلاد.

و اختتمت عشية اليوم الثلاثاء ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بهدف إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية.