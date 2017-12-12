ندوة "تجديد" كرة القدم الجزائرية : إصلاح كرة القدم الجزائرية يتطلب الوقت

طالب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" خير الدين زطشي, اليوم الثلاثاء بمزيد من الوقت, الهدوء و الصبر من أجل إمكانية إصلاح كرة القدم الجزائرية, التي تمر بأوقات عصيبة, بعدما مرت بفترة زاهية.

"خرجنا من هذه الندوة بعديد النقاط الإيجابية, لكنني أؤكد لكم أنني لا أمتلك العصا السحرية لتطبيق جميع التوصيات بين ليلة وضحاها" و هو ما صرح به زطشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اختتام فعاليات ندوة "تجديد" كرة القدم الجزائرية, مؤكدا أن المهمة المعقدة للنهوض بالكرة الوطنية, تتطلب عملا طويل المدى.

وعقب يومين من الأشغال كانت مقسمة على ثمانية ورشات, انبثقت قائمة تضم 80 توصية, سيما فيما يخص كرة القدم للهواة و المحترفين و إفادة صياغة القوانين المنظمة لها, لتحكيم, القضاء على العنف, عقلنة استغلال المنشآت الرياضية, بالإضافة إلى الطب الرياضي و محاربة تناول المنشطات.

وسيتم تنصيب لجنة متابعة تطبيق توصيات ندوة "تجديد" كرة القدم الجزائرية,خلال اجتماع المكتب الفيدرالي القادم, حسب ما كشف عنه رئيس الاتحادية, الذي أكد أن "الزمن هو من سيكشف لنا إن كانت هذه الندوة أحسن من جلسات كرة القدم التي نظمت سنة 1995,التي لم تطبق توصياتها على أرض الواقع خلال 20 سنة كاملة.

و اعترف الرجل الأول في هيئة "الفاف" بإفلاس الأندية الجزائرية إثر مرور سبع سنوات من دخولها عالم الاحتراف, "بصفتي رئيس للاتحادية الجزائرية لا يمكنني إلغاء مشروع الاحتراف, بل أنا مجبر على الاعتماد على خبرة السنوات السابقة و إعادة النظر في الأمور التي عرقلت تطور الاحتراف الكروي في الجزائر.

وجدد زطشي دعوته لجميع الفاعلين في كرة القدم الجزائرية من أجل المساهمة,مؤكدا أنه وجه الدعوة إلى رئيس الاتحادية الأسبق محمد روراوة, الذي تمنيت حضوره لنستفيد من خبرته الواسعة في مجال التسيير الكروي".

من جانبه غاب رئيس هيئة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج, عن أشغال هذه الندوة, حيث اكتفى بحضور حفل الافتتاح و فقط.

واختتمت عشية اليوم الثلاثاء ندوة "تجديد" كرة القدم الجزائرية التي شارك فيها حوالي 500 شخص (تقنيون, خبراء, و لاعبون قدماء من مختلف الأجيال, نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بهدف إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية.

وضع قانون أساسي نموذجي خاص بالنادي الرياضي الهاوي

وضع قانون أساسي نموذجي خاص بالنادي الرياضي الهاوي لكرة القدم, من أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في أشغال ورشة كرة القدم للهواة ضمن فعاليات ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر).

و طالب المشاركون "التعجيل بسن النصوص التطبيقية للقانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات", بهدف ضمان و تعزيز نظام و تدابير المحافظة على حقوق النوادي المُكونة و مصالحها.

كما دعا المختصون في كرة الهواة إلى وضع نظام منافسة يتيح تقليص المسافات البعيدة خصوصا بالنسبة لأندية ولايات الجنوب الجزائري, بالإضافة إلى التأسيس "لميكانيزمات" من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و وزارة الشباب والرياضة لزيادة الدعم المادي بالنسبة للنوادي المُكونة خصوصا على مستوى الفئات الشابة.

كما تم الاتفاق خلال أشغال الورشة التي ترأسها علي باعمر, على إنشاء رابطة جهوية تاسعة بهدف إعادة هيكلة التنظيم الهرمي للرابطات, عبر إنشاء صندوق مالي وطني للموازنة خاص بدعم كرة القدم للهواة (الرابطات الولائية).

كما تم اقتراح إجبار الأندية بالتعاقد مع اللاعبين بإجازات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات, زيادة علي التفكير في نظام منافسة يتيح بروز "أقطاب تطوير" كروية جديدة سيما بجنوب البلاد.

و اختتمت عشية اليوم الثلاثاء ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بهدف إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية.