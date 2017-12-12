الرابطة المحترفة الأولى /الجولة الثامنة : فوز اتحاد الجزائر أمام وفاق سطيف (2 -1)

فاز فريق اتحاد الجزائر على وفاق سطيف بنتيجة (2-1 )، الشوط الأول (1-0) في لقاء يدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة الثامنة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف .

وسجل هدفي اتحاد الجزائر كل من درفلو (د 6) و شافعي (د 75) بينما سجل الوفاق هدفه الوحيد عن طريق بن عياد (د 53).

وبعد هذه النتيجة، يبقى وفاق سطيف في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بينما يرتقي اتحاد الجزائر للمرتبة الرابعة بمجموع 23 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الجزائر لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد مدافعه عبد اللاوي .

وبعد هذه التسوية تكون كل الفرق قد لعبت 14 مباراة، قبل خوض الجولة الـ 15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب نهاية هذا الأسبوع الجاري.

ومنه جاءت النتائج كالآتي:

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 14

2. شبيبة الساورة 26 14

3. وفاق سطيف 24 14

4. اتحاد الجزائر 23 14

5. مولودية الجزائر 22 14

6. مولودية وهران 21 14

7. شباب بلوزداد 18 14

--. نادي بارادو 18 14

--. نصر حسين داي 18 14

10. اتحاد بلعباس 17 14

11. أولمبي المدية 16 14

--. شبيبة القبائل 16 14

13. دفاع تاجنانت 14 14

14. اتحاد بسكرة 13 14

15. اتحاد الحراش 9 14

16. اتحاد البليدة 8 14.