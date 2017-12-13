انطلاق اجتماع وزاري ممهد لقمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية بمدينة إسطنبول التركية

بدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، هذا الأربعاء، في مدينة اسطنبول التركية اجتماعهم التحضيري للقمة الاستثنائية للمنظمة التي ستعقد ظهر اليوم لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، وسبل التصدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ويناقش وزراء الخارجية الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والقضايا المدرجة على جدول الأعمال.

و في هذا الشأن أكد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، مجددا أن بلاده تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين .

وقال أوغلو إن تركيا تشجع الدول الأخرى على الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين على حدود 1967.

ويترأس وفد الجزائر في قمة دول منظمة التعاون الإسلامي رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وكالات