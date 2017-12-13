تنظيم تجمع يوم السبت بالقاعة البيضوية تضامنا مع القضية الفلسطينية

سيتم صبيحة يوم السبت 16 ديسمبر 2017 وضع القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني مع القضية الفلسطينية، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المبادرة تأتي "قصد تمكين سكان العاصمة من التعبير عن موقفهم من هذه القضية في ظل احترام التنظيم الذي يمنع المسيرات عبر الجزائر العاصمة", مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك "ستستجيب الولايات الأخرى لكل طلب محلي لعقد تجمعات مماثلة يوم السبت 16 ديسمبر 2017 لدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار البيان إلى أنه "وفاء لتقاليده النبيلة والتزامه بالقضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته, فإن الشعب الجزائري يعبر بقوة وبمختلف السبل عن استنكاره ورفضه لزعم اعتبار القدس الشريف عاصمة للمحتل الإسرائيلي".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج