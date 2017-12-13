الجزائريون يفرضون سيطرتهم على المرحلة الـ 6 من رالي صحاري الدولي

فاز السائقون الجزائريون بثلاثة سباقات من اصل اربعة جرى التنافس عليها سهرة الثلاثاء ضمن المرحلة السادسة من رالي تحدي صحاري الدولي (7- 14 ديسمبر) لمسافة 36ر 109 كلم تاغيت- تاغيت على شكل حلقة ثالثة مغلقة.

وتصدر الثنائي تيري بينال و صوفي بينال سباق فئة مركبات رباعية الدفع مسجلين، توقيتا قدره 1سا 35د و 20 ثا متبوعين بابراهيم بن منصور - محمد فوزي روابح (1سا 39 د و 57 ثا) وحاج هشام وزان - رشيد وزان (1سا 39د و 57ثا) في المرتبة الثالثة.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز بالمراتب الثلاث الاولى كل من : سيد علي محمدي بتوقيت 1سا 26د و 12ثا ثم باولو تشيتشي ب1سا 26د و 30 ثا و جعفر سراي ب 1سا 29د 05 ثا.

اما في سباق فئة الكواد، فعادت المرتب الاولى لمحمد اسلام صايب -الذي استفاد من انسحاب ستة متنافسين منذ انطلاق المنافسات-, مسجلا توقيتا قدره 1سا 43 د و 52 ثا .

وفي اختصاص SSV ، نال اللقب الشقيقان، مهدي وزان- عبد الحميد وزان بتوقيت 1سا 55د و 49 ثا متبوعين بالأخوين عدلان عمار وزان- رضوان بولرباح وزان ( 2سا 04د و31ثا).

وتبرز نتائج المراتب الاولى التي نالها السائقون في اربع فئات،مدى استعداد وحسن تسيير هؤلاء للسباق منذ انطلاقه الى غاية المرحلة امس الثلاثاء، حيث افتك الفرنسي بينال لقبين مستفيدا من انسحاب فضيل علاهم من السباق الذي يعتبر منافسه القوي في هذا الرالي فيما نال الدراج باولو تشيتشي لقبين.

وفي اختصاص الكواد سيطر محمد اسلام صايب على سباق فئته منذ انطلاق الرالي (ستة ألقاب) ونفس الشيء ينطبق على الشقيقين وزان في مركبات .SSV

وفي هذا الاطار صرح بينال "أعددت العدة للمشاركة في رالي تحدي صحاري الدولي ، مستعينا بمركبتي الباهظة الثمن والتي لم تخيبني, وجودي بالجزائر يهدف الى الاستمتاع بالبيئة الصحراوية والترويح عن النفس وفي نفس الوقت أنافس بذكاء وتقنية عالية مع الحذر دائما في مثل هذه السباقات."

ويجرى الاربعاء السباق ما قبل الاخير من تاغيت الى تيوت (النعامة) لمسافة اكثر من 90 كلم (محسوبة بالكرونومتر) بالإضافة الى مسافة الربط غير محتسبة لمسافة 230 كلم.