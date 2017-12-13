رابطة الأبطال الإفريقية-2018: وفاق سطيف و مولودية الجزائر يتعرفان على منافسيهما

يواجه وفاق سطيف، بطل الجزائر، نادي أولمبيك بانغي (افريقيا الوسطى) ضمن الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم ، حسب ما أسفرت عنه عملية القرعة الخاصة بالمنافسة التي جرت هذا الأربعاء بمقر الكنفيدرالية الإفريقية (الكاف) بالقاهرة المصرية.

وتلعب مباراة الذهاب بسطيف أما الاياب فيقام بالعاصمة بانغي، شهرفيفري المقبل.

ويواجه الفريق المتأهل من هذه المباراة المزدوجة في الدور الـ 16 (مارس 2018) المتأهل بين ناديي التحدي الليبي و أدوانا ستارز الغاني .

من جهته يواجه ممثل الجزائر الآخر، مولودية الجزائر في الدور التمهيدي لهذه المنافسة نادي أوتوهو من الكونغو. وتتنقل المولودية إلى الكونغو في لقاء الذهاب على أن تقام مباراة الإياب بالجزائر العاصمة.

وفي حال التأهل، يواجه "العميد" ضمن الدور الـ 16 الفائز من اللقاء المزدوج بين ممثل مالي (سيتم الكشف عنه لاحقا من قبل الكاف) ونادي أم أف أم من نيجيريا.

و تم إعفاء خمسة أندية من هذا الدور ويتعلق الأمر بالأهلي المصري، الوداد البيضاوي (المغرب/حامل اللقب)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) النجم الساحلي (تونس) وماملودي سانداونز (جنوب افريقيا).

و تجرى الادوار الاقصائية المباشرة شهري فبراير ومارس 2018، في حين تقام مرحلة المجموعات ابتداء من شهر ماي القادم بإجراء الجولة الأولى فقط قبل الدخول في عطلة لمدة شهرين، لتعود المنافسة إلى الواجهة مجددا نهاية جويلية أي عقب اختتام كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت الكاف قد أعلنت في وقت سابق إن منافسات الأندية الإفريقية ستتم مزامنتها مع نظيراتها الأوروبية (من أوت إلى ماي) لكن إلى حد الآن لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن.