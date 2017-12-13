كاس الكونفدرالية 2018 : اتحاد الجزائر معفى من الدور التمهيدي وشباب بلوزداد يستهل المنافسة بمواجهة فريق من مالي

سيواجه فريق اتحاد الجزائر، المعفى من الدور التمهيدي لمنافسة كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، في الدور السادس عشر الفائز من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين فريق مانغا سبور(الغابوني) ونادي أ.أس ما نييما (جمهورية الكونغو الديموقراطية)، وفق ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة التي جرت هذا الأربعاء بمقر الكونفدرالية الإفريقية بالقاهرة و مقابلة الذهاب ستقام خارج القواعد فيما تلعب مقابلة العودة بالجزائر.

ومن جانبه سيواجه ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة الإفريقية شباب بلوزداد ،في الدور التمهيدي فريق من مالي حسب الكاف، حيث ستلعب مقابلة الذهاب خارج القواعد فيما تقام مقابلة العودة بالجزائر.

و في حالة التأهل سيواجه شباب بلوزداد في الدور السادس عشر المقرر في شهر مارس المقبل (2018) فريق نكانا ريد ديفلس الزامبي .

وبالإضافة إلى فريق اتحاد الجزائر، منشط نصف نهائي الطبعة المنصرمة من رابطة الأبطال الإفريقية، تمّ اعفاء تسعة فرق من هذا الدور التمهيدي و ويتعلق الأمر بكل من الزمالك (لمصري)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، انيمبا (نيجيريا)، و موتيما بامبي (جمهورية الكونغو لديموقراطية)، سوبر سبور (جنوب افريقيا) اهلي شانداي (السودان)، هلال اوبايد (السودان) و النادي الافريقي (تونس) و نادي نكانا (زامبيا ).