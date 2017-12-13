الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى:قانون المالية 2018 لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن

13/12/2017 - 15:26

أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى هذا الأربعاء أن قانون المالية لسنة 2018 لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

و خلال ندوة متبوعة بنقاش حول "اليقظة المالية الاقتصادية" أوضح مصيطفى أن التوازن المالي سيكون مضمونا خلال سنة 2018.

و قال الخبير الإقتصادي "إن الزيادات تؤثر بنسبة طفيفة جدا على النقل ..و لكن تسعيرة  النقل بيد الحكومة  فهي ليست حرة بل مسقفة.. و  بالتالي فانها تخضع لأسعار النقل ، و تبقى المنتجات الفلاحية و التي لها علاقة بالمازوت و هي منتجات حرة  و يمكن لها أن تعرف زيادة في  سعرها ".

و أفاد مصيطفى أن لقانون المالية الجديد أربعة إتجهات  تتمثل في دعم الاستثمار و تحقيق التوازن المالي للدولة ،والحفاظ على التحويلات الاجتماعية و ترقيتها و دعمها و كذا إشارات الاستشراف".

و بالنسبة لسنة 2018 -و بحسب ذات المتحدث -سيكون "التوازن المالي فيه مضمونا و الجبهة الاجتماعية حرة".  

المصدر:الإذاعة الجزائرية   

   

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