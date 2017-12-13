كأس إفريقيا للأندية البطلة : المجمع البترولي يفوز على غومب بولز النيجيري (103-75)

حقق المجمع البترولي الجزائري هذا الأربعاء, فوزه الثاني في منافسة الكأس الإفريقية للأندية البطلة لكرة السلة في طبعتها الـ 32, و هذه المرة أمام غومب بولز النيجيري 103-75 (الشوط الأول 56-34) لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمنافسة الجارية من 11 إلى 20 ديسمبر برادس (تونس).

وجاءت أرباع المباراة على النحو التالي: 29-16, 27-18, 23-27 و 24-14.

وكان المجمع البترولي قد سجل انتصاره الأول يوم الإثنين على حساب فيروفيارو دا بييرا الموزمبيقي (104-80) قبل أن يخسر أمس الثلاثاء أمام سبور ليبولو و بنفيكا الانغولي (84-87).

وفي وقت سابق من نفس اليوم ولحساب نفس المجموعة تغلب نادي فيروفيارو على نادي مازيمبي الكونغولي (79-72).

وسيخوض أشبال الطاقم الفني المشكل من كانون و بولحية مباراتهم الرابعة للمنافسة يوم الجمعة ضد نادي مازيمبي الكونغولي ابتداء من الساعة 30ر13 ليختموا الدور الأول يوم السبت بمواجهة اتحاد المنستير التونسي (سا 45ر15).

و تتكون المجموعة الأولى من النجم الرياضي لرادس (النادي المنظم), نيو جينيراسيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية), سيتي اويلرز (أوغندا), انتر كلوب (أنغولا), كانو بيلارز (نيجيريا) و جمعية سلا (المغرب).

و يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الاثنين 18 ديسمبر, أما نصف النهائي فقد برمج يوم الثلاثاء 19 ديسمبر, بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 20 ديسمبر بداية من الساعة 00ر18.