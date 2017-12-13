التوقيع على عقد بين سوناطراك و وكالة ألنفط وتوتال وسيبسا حول مشروع غازي بتيميمون

تم اليوم الاربعاء التوقيع على عقد امتياز بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع الفرنسي "توتال" والشركة الطاقوية الاسبانية "سيبسا" حول مشروع غازي بمنطقة تيميمون ( جنوب غرب الجزائر) يؤكد الإطار التعاقدي الجديد المطبق في تطوير المشروع .

فضلا عن ذلك ي وقع الشركاء الأربعة في هذا المشروع على عقد لتسويق الغاز انطلاقا من هذا الحقل .

و قد تم التوقيع على هذه العقود من طرف الرؤساء المدراء العامون لكل من مجمع لسوناطراك و وكالة "ألنفط "و مجمع توتالي و مدير سيبسا في الجزائري على التوالي, عبد المؤمن ولد قدور و أرزقي حوسيني و باتريك بوياني و السيد كلافر رودريغو فرانسيسكو خافيير.

وسيتم استغلال مشروع تطوير حقل غاز تيميمون بشكل مشترك من طرف سوناطراك (51 بالمائة) و توتال ( 75ر37 بالمائة ) وسيبسا ( 25ر11 بالمائة).

وينتظر أن يبلغ حجم الاستخراج في هذا الحقل الغازي الذي سيشرع في الانتاج به في أبريل 2018 حوالي 5 مليون م3 يوميا.

و يشمل الحوض الغازي بتيميمون كل من حقول باروداي و بارودا شمال ي أفليسسي أبيودي حاسي ياكور ,دريناي إيرهارن و إهارن جنوب.

ووفقا للأطراف المتعاقدةي فإن توقيع هذا الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية" في تحقيق المشروع و "تعزيز شراكة تاريخية" بين الموقعين عليه.

وأفيد أيضا بأنه يجري الانتهاء من إنجاز مرافق الإنتاج لهذا المشروعي علما بأن عقد الشراكة بين هؤلاء الشركاء الثلاثة وقع في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في عام 2003.

وينص المشروع على إنشاء مرافق لمعالجة الغاز من النطاق التعاقدي.

وحتى الآني تم حفر 19 بئراي في حين سيتم الحفاظ على النطاق عند 5ر6 سنوات بفضل حملة حفر إضافية للوصول إلى ما مجموعه 37 بئرا منتجة.

وفي 2017ي تواصل تطوير الحقل الغازي لتيميمون من خلال عمليات الحفر و أشغال بناء المصنع.

وإجمالاي سيتم توصيل 37 بئر بمنشآت جمع ومعالجة الغاز وبخط الأنابيب الرابط

بين حقول الجنوب الغربي الجزائري وحاسي رمل (جي أر 5)ي حسب الشروح المقدمة, كما سيتم نقل الغاز الموجه للتسويق إلى شبكة جمع جي أر 5.

وأبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك خلال مراسم التوقيع الأهمية الخاصة للحقل الغازي لتيميمون مضيفا أن الجزائر تتجه نحو زيادة انتاجها من الغاز باعتبار أن هذا المورد الطبيعي سيشهد إقبالا أكبر لاسيما في ظل توصيات قمتي المناخ 21 و23 اللتان عززتا التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات النظيفة.

من جهتهي أوضح الرئيس المدير العام لتوتال أن هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعه من طرف هذا المجمع الفرنسي في الجزائر منذ إقرار قاعدة 51-49 بالمائة التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

أما مدير سيبسا في الجزائر فقد أكد أن مشروع تطوير حقل تيميمون هو الخامس الذي توقعه الشركة الاسبانية في البلاد مصرحا ب"أننا نأمل تطوير حقول أخرى مع سوناطراك".

من جهة أخرىي تطرق مسؤولو مجمعي سوناطراك وتوتال إلى الحقل الغازي تين فويي تابنكورت وكذا تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسية...) والغاز الصخري والبتروكيمياء و الاستكشاف في عرض البحر.

وفي هذا السياقي اعتبر السيد ولد قدور أن العلاقات مع المجمع الفرنسي توتال "تتحسن أكثر".

قيطوني يستقبل مدير مجمع توتال

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي "توتال",باتريك بوياني بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور, حسب بيان للوزارة.

واوضح المصدر ذاته ان الطرفين استعرضا خلال محادثاتهما العلاقات بين توتال وسوناطراك سيما في مجالات الغاز و كذا آفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع هيكلية بالجزائر.

كما تطرق الطرفان الى المشاريع المستقبلية المقرر انجازها في عرض البحر وخارجه و الطاقات المتجددة و البتروكيمياء.

كما اعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع اليوم الاربعاء على عقد امتياز بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع الفرنسي "توتال" والشركة الطاقوية الاسبانية "سيبسا" حول مشروع غازي بمنطقة تيميمون وينتظر أن يبلغ حجم الاستخراج في هذا الحقل الغازي الذي سيشرع في الانتاج به في أبريل 2018 حوالي 5 مليون م3 يوميا

و يجدر التذكير ان تطوير الحقل الغازي لتيميمون تواصل بحفر 19 بئرا الى خد الآن.

وإجمالاي سيتم توصيل 37 بئر بمنشآت جمع ومعالجة الغاز وبخط الأنابيب الرابط بين حقول الجنوب الغربي الجزائري وحاسي رمل (جي أر 5)ي حسب الشروح المقدمة, كما سيتم نقل الغاز الموجه للتسويق إلى شبكة جمع جي أر 5.

وسيتم استغلال مشروع تطوير حقل غاز تيميمون بشكل مشترك من طرف سوناطراك (51 بالمائة) و توتال ( 75ر37 بالمائة ) وسيبسا ( 25ر11 بالمائة.