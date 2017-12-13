تتويج مسرحية "ليكستا" بالمرتبة الأولى في مهرجان المسرح المحترف لسيدي بلعباس

توجت مسرحية "ليكستا" لفرقة "الفصح" من سيدي بلعباس بالمرتبة الأولى للطبعة الـ 11 للمهرجان الثقافي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأربعاء حسبما لوحظ.

وتم الإعلان عن تتويج هذه المسرحية خلال حفل إسدال الستار عن هذه التظاهرة الثقافية التي احتضنها ركح المسرح الجهوي لسيدي بلعباس من 10 إلى 13 ديسمبر حيث تنافست ستة عروض مسرحية ممثلة لفرق وتعاونيات من ولايات سيدي بلعباس ووهران ومعسكر والشلف والمدية .

وبانتزاعها المرتبة الأولى من ضمن ست أعمال فنية دخلت المنافسة الرسمية تكون مسرحية "ليكستا" من إخراج وإقتباس أحمد مداح قد ضمنت رسميا المشاركة في الطبعة القادمة من المهرجان الوطني للمسرح المحترف المزمع تنظيمه في 23 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

وتم تقييم العروض المسرحية المشاركة من قبل لجنة تحكيم ضمت أربعة أعضاء على غرار الأستاذ سيد أحمد سهلة مؤلف مسرحي وصحفي والأستاذ صلاي عباس من جامعة سيدي بلعباس وأحمد بخاي ممثل في مسرح سيدي بلعباس فضلا عن رئيس اللجنة المخرج المسرحي عزري غوثي.

وقد اعتمدت اللجنة في اختيارها غلى خمسة مقاييس منها تقييم النص المسرحي والإخراج والسينوغرافيا والتمثيل والموسيقى حسب ما أوضحه رئيس لجنة التحكيم مشيرا إلى أن مشاركة الفرق المسرحية في هذه الطبعة كانت مشرفة ما يبرز الجهود المبذولة من أجل تشجيع الفن الرابع.

وعرف حفل الاختتام تقديم فضلا عن عرض آخر عمل في المنافسة لمسرحية "107" لفرقة "عبد القادر فراح" للفنون الدرامية لولاية المدية عرض "الحلقة" لفرقة "المقهى الأدبي" للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس.