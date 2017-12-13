سيارات الأجرة : تطبيق واب عبر الهاتف النقال لضمان خدمات النقل

كشف الرئيس المدير العام لشركة " يا تكنولوجي " مهدي يطو اليوم الاربعاء عن اطلاق الشركة لتطبيق واب عبر الهواتف النقالة الذكية يتم بموجبه ربط الاتصال بين سائق سيارة الاجرة و المستخدمين الراغبين في التنقل.

و أوضح السيد يطو خلال ندوة صحفية نشطت لعرض تفاصيل هذا التطبيق الذي يحمل اسم " يسير" , أن هذا الأخير يمكن تحميله مجانا على انظمة "اندرويد" و "اي أو آس" عن طريق "غوغل بلاي" و "آبل ستور" ي موضحا أنه ( التطبيق) قد دخل حيز الخدمة .في مرحلته الأولى شهر جويلية الماضي في الجزائر العاصمة .

و حسب الشروح التي قدمتها مديرة العلاقات العامة بالشركة لامية عشوش فان هذا التطبيق يتيح للزبون الباحث عن سيارة أجرة تصفح عدد سائقي سيارات الأجرة و الاماكن المتواجين بها بالقرب منه.

أما عن كيفية استخدام هذا التطبيقي فيكفي ان يسجل الزبون نفسه (الاسم و اللقب و رقم الهاتف) و بمجرد اكتمال التسجيل و التصديق عليه ي يجب على الزبون ذكر المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب و وجهته.

حالما يتم التحقق من الطلب و التصديق عليه يتلقى الزبون معطيات حول عملية النقل مثل المدة التي يستغرقها النقل ووقت وصولهي والسعري و نوع السيارة وترقيمها ي والاسم الكامل لسائق سيارة الأجرة و رقمه هاتفه.

وبمجرد أن يطلع الزبون على كل هذه المعلومات ويقبل السعر و التصديق عليه تظهر على لوح هاتف سائق الاجرة تفاصيل طلب الزبون حيث يتصل السائق بصاحب الطلب لتأكيد طلبه قبل التوجه اليه و نقله.

وفيما يتعلق بشروط توظيف السائقين يجب أن تكون شهاداتهم الخاصة بالسوابق العدلية نظيفة و حيازة سيارة باقل من 10 سنوات سير ي مصحوبة بشهادة الفحص التقني.

وقال نفس المسؤول ان السائقين الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه خدمة مطلوب منهم التسجيل عبر الإنترنت على التطبيق المخصص لهم و اجراء مقابلة مع مسؤولي خدمة " يسير" لقبول طلبهم.

من حيث الأسعار المطبقة اشار المسؤول ان هذه الاخيرة يتم حسابها تبعا لضغط حركة المرور مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الطلب على هذه الخدمة ليلا أو نهارا.

و يتم دفع مقابل هذه الخدمة نقدا فيما تحصل الشركة لدى سائق سيارة الأجرة هامش ربح قدره 25 بالمائة.

يذكر أن حوالي ألف سائق سيارة أجرة قامو بضمان خدمات النقل "يسير" و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر و نوفمبر 2017 ألف في حين تشير التقديرات إلى أن عدد الزبائن الذين قاموا بتحميل التطبيق يتراوح ما بين 30.000 و 50.000شخص