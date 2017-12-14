توكال:دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعة وتركيب السيارات سيعمل على اندماج اكثر للمتعاملين

أكد الأمين العام لبورصة المناولة والشراكة رمضان توكال إن دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة وتركيب السيارات الذي صدر وفق مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية هذا الأسبوع سيسمح بتنظيم هذا النشاط.

وأوضح رمضان توكال في برنامج "رهانات اقتصادية" بالقناة الإذاعية الأولى أن هذا المرسوم من شأنه حل المشاكل التي تواجه النشاط من حيث التكاليف والأسعار، ويجعل المتعامل أكثر اندماجا.

وأبرز المتحدث ذاته أن الشريك الخارجي يجب عليه أن يتعهد بالمساهمة المالية و هذا إجراء جديد إضافة إلى نسبة الاندماج، مشيرا إلى أنه في دفتر الشروط نجد أن صيغة الحساب حول نسبة الاندماج موضحة للمتعامل الجزائري فهو على علم بكل ما يخص صناعة و تركيب السيارات مع الشريك الأجنبي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية