الباي محمد للإذاعة:نحتاج إلى التكوين والدعم لخلق مؤسسات بناء جزائرية قوية ذات معايير دولية

دعا رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء الباي محمد عبد الواحد هذا الخميس إلى ضرورة التكفل بمؤسسات البناء الجزائرية ودعمها لبناء مؤسسات ذات معايير دولية قادرة على تعويض الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد.

وقال الباي محمد عبد الواحد في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إنه "للأسف الجزائر مرت بمرحلة كانت تتمتع فيها بقدرات مالية كبيرة لكنها لم تستفد منها في بناء مؤسسات البناء، وتوجهنا للحلول السهلة من خلال الاستنجاد بالمؤسسات الأجنبية".

وأضاف : "كنا قادرين استعمالها في أمرين: تلبية الطلبات على السكن و بالموازاة معها بناء مؤسسات قوية تستفيد من الخبرة الأجنبية. لكن للأسف لم نستفد من هذه التجربة بحيث لو تقرر المؤسسات الأجنبية مغادرة الجزائر فإننا سنشهد عجزا كبيرا في إتمام المشاريع السكنية المتبقية من البرنامج الذي أعلن عنه مؤخرا وزير القطاع، وهي 120 ألف وحدة مبرمجة في 2018 فضلا عن 38 ألف أو 40 ألف وحدة التي تشهد تأخرا في إنجازها في 20 ولاية خصوصا في الشلف وبومرداس".

ورأى رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء، وهي المنظمة التي تضم ما بين300 و 400 مؤسسة، أن دعم المؤسسات الجزائرية وحده الكفيل ببناء مؤسسات بناء قوية ذات معايير دولية في غضون خمس سنوات، مبرزا الدعم في التكوين ومنحها المشاريع و تسليم مستحقاتها في الوقت.

وأشار المتحدث إلى قيام الإتحاد بإنجاز دراسة خاصة لما اسماه بالبناء الصحراوي مؤكدا أنه يستهدف إنجاز مشاريع سكنية في ولاية الوادي تحتوي على كل الشروط العصرية خصوصا ما تعلق بالعزل من الحرارة والبرودة ، مؤكدا في السياق أن هذه الدراسة تستهدف المساهمة في التقليل من الإستهلاك المفرط للتيار الكهربائي بالمنطقة بسبب الإستعمال المفرط لأجهزة التبريد.

واضاف أنه تم عرض الدراسة على مؤسسة سونلغاز ويتم دراستها على مستواها وبقية القطاعات قبل تنفيذها على حد تعبيره.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية