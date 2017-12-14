إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

قام إرهابي صباح هذا الخميس بتسليم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حيث يتعلق الأمر بالمسمى "أ.كداو" المدعو "أبو موسى" و الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه صباح اليوم 14 ديسمبر 2017 للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. كداو" المدعو"أبو موسى" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012."

و أوضح المصدر ذاته أنه كان بحوزة هذا الإرهابي "مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف" و "مخزن ذخيرة مملوء" و "قنبلتين يدويتين"، فضلا عن "ثلاث قذائف هاون".

و ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد "تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".