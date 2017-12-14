ميترو العاصمة : توسعتا البريد المركزي- ساحة الشهداء و حي البدرعين النعجة تدخلان الخدمة في جانفي القادم

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم الخميس أن توسعتي خط ميترو الجزائر من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء و من حي البدر إلى عين النعجة ستدخلان حيز الخدمة في جانفي القادم بعد استكمال التجارب التقنية على بياض خلال الشهر الحالي.

و صرح زعلان على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية للنواب،لقد شرع في التجارب التقنية على بياض و سيتم استكمالها قبل نهاية السنة لتدخل هاتين التوسعتين في الخدمة شهرا من بعد.وأضاف انه خلال معاينتنا للتوسعتين في غضون شهر جوان الماضي كنا قد صرحنا أنهما ستكونان جاهزتين قبل نهاية السنة و ذلك تطبيقا لتعليميات رئيس الجمهورية.

و كشف الوزير أن هاتين التوسعتين ستسمحان بمضاعفة عدد مستعملي ميترو العاصمة من مائة ألف مستعمل حاليا إلى مائتي ألف مستعمل و هو ما سيسمح بتخفيف الضغط المروري على العاصمة.

و تحظى محطة ساحة الشهداء باهتمام خاص حسب الوزير نظرا لاكتشاف حفريات و بقايا أثار لمدينة قديمة بهذه المنطقة و هو ما سيجعل منها محطة ميترو متحف.

و توقع أن تستقطب هذه المحطة اهتمام الركاب بفضل هذا الطابع الثقافي و التراثي الذي تتمتع به مضيفا أن استغلال هذا التراث سيتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة.